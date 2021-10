Olanda: via libera alle nozze omosessuali anche per i reali. Svolta dopo il libro di Amalia, erede al trono (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un reale olandese può sposare una persona dello stesso sesso senza dover rinunciare al proprio diritto al trono . Lo ha affermato il premier Mark Rutte, in una risposta scritta al Parlamento. A suscitare... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un reale olandese può sposare una persona dello stesso sesso senza dover rinunciare al proprio diritto al. Lo ha affermato il premier Mark Rutte, in una risposta scritta al Parlamento. A suscitare...

francesco801004 : Olanda, il premier: 'L'erede al trono può sposare una persona dello stesso sesso' - JackieMilesiF : Olanda, il premier: 'L'erede al trono può sposare una persona dello stesso sesso' - 31magnl : Al via il primo #ADE post-Covid: Green Pass, capacità al 75% e musica spenta a mezzanotte -#olanda #Amsterdam - Artlandis : Segnali preziosi. Olanda, il premier: 'L'erede al trono può sposare una persona dello stesso sesso' - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Il primo ministro olandese Mark Rutte: 'Nozze gay possibili anche per la famiglia reale'. In Olanda i… -