Napoli | col Torino riscatta l’ora di Meret | adesso o mai più per convincere Spalletti

Napoli, col Torino (ri)scatta l'ora di Meret: adesso o mai più per convincere Spalletti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo aver perso il posto da titolare a favore di Ospina, Meret avrà l'occasione di mettersi in mostra domenica in Napoli-Torino Dopo i vari avvicendamenti degli ultimi anni tra i pali tra Meret e Ospina, sia con Ancelotti che con Gattuso in panchina, con l'arrivo al Napoli di Luciano Spalletti sembrava ormai chiusa la storia dell'alternanza dei portieri a favore del giovane friulano. L'ex Udinese ha cominciato la stagione da titolare, giocando le prime due partite e dando a tutti la sensazione che potesse essere lui il numero uno della squadra partenopea. Ma ecco arrivare quel guaio sempre dietro l'angolo nella carriera di Meret. Infortunio contro il Genoa alla seconda giornata ed ecco rispuntare l'occasione per David Ospina. Chance colta al volo dal colombiano che dal ...

