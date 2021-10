Mostre: IllusiOcean, il mare che non ti aspetti debutta all’Università di Milano-Bicocca (2) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Adnkronos) – Il viaggio inizia con il corner dedicato alla “Realtà Virtuale”: grazie ai visori 3D sarà possibile esplorare le meraviglie dei reef e scoprire l’attività di coral restoration. Qui, inoltre, si potrà simulare l’esperienza sensoriale di un geyser sottomarino e godersi lo spettacolo della natura. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Adnkronos) – Il viaggio inizia con il corner dedicato alla “Realtà Virtuale”: grazie ai visori 3D sarà possibile esplorare le meraviglie dei reef e scoprire l’attività di coral restoration. Qui, inoltre, si potrà simulare l’esperienza sensoriale di un geyser sottomarino e godersi lo spettacolo della natura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lifestyleblogit : Mostre: ‘IllusiOcean’, Leone (Direttore Focus), 'Un modo originale e divertente per diffondere conoscenza' - - italiaserait : Mostre: ‘IllusiOcean’, Leone (Direttore Focus), ‘Un modo originale e divertente per diffondere conoscenza’ - fisco24_info : Mostre: ‘IllusiOcean’, Leone (Direttore Focus), 'Un modo originale e divertente per diffondere conoscenza': Profess… - TV7Benevento : Mostre: ‘IllusiOcean’, Leone (Direttore Focus), 'Un modo originale e divertente per diffondere conoscenza'... - ultimenews24 : Lasciarsi affascinare dalla suggestiva biodiversità del mare e dai segreti del suo meraviglioso ecosistema attraver… -