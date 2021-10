Mortal Kombat in un video dietro le quinte che mostra la creazione dell'iconica mossa di Scorpion (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il co-creatore di Mortal Kombat, Ed Boon, ha pubblicato un video dietro le quinte su Twitter che riguarda lo sviluppo dell'originale Mortal Kombat. Il filmato ci mostra come è nata l'iconica "spear" di Scorpion. "Il 2021 segna 30 anni da quando abbiamo effettivamente INIZIATO a lavorare su Mortal Kombat. Per festeggiare, mi è sembrata un'idea divertente condividere alcune cose dietro le quinte", ha dichiarato Boon su Twitter. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il co-creatore di, Ed Boon, ha pubblicato unlesu Twitter che riguarda lo sviluppo'originale. Il filmato cicome è nata l'"spear" di. "Il 2021 segna 30 anni da quando abbiamo effettivamente INIZIATO a lavorare su. Per festeggiare, mi è sembrata un'idea divertente condividere alcune cosele", ha dichiarato Boon su Twitter. Leggi altro...

Advertising

GianlucaOdinson : Mortal Kombat, 30 anni di scontri: ecco com'è nato il 'Get over here' di Scorpion! - JustNerd_IT : Mortal Kombat: la nascita della celebre mossa 'Get Over Here' in un video storico - Leggi l'articolo completo su:… - santacag4da : “con sub-zero mortal kombat” *a coro*: “ahhhhhhh” - GiocareOra : Il co-creatore di Mortal Kombat riflette sulla creazione dell'iconica mossa di Scorpion con una clip dietro le quin… - rossi20_rossi : Trofei di Mortal Kombat X Entusiasmo eccessivo (Bronzo) Versa 1.000 pinte di sangue #PS4share -