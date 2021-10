Lo studio che svela i legami tra il Covid e la fibromialgia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - Obiettivo della ricerca, valutare il potenziale ruolo del Covid-19 come fattore predisponente allo sviluppo di fibromialgia, dopo che i ricercatori avevano constatato il crescente afflusso agli ambulatori di reumatologia di pazienti che, dopo aver contratto la malattia Covid-19, lamentavano sintomi articolari tra cui dolore, gonfiore e rigidità. Lo studio - coordinato dalla struttura di Reumatologia dell'Istituto Ortopedico Rizzoli diretta dal professor Riccardo Meliconi, con primo autore il professor Francesco Ursini, professore associato in reumatologia in servizio presso la medesima struttura- è stato recentemente pubblicato sulla rivista della società scientifica che riunisce i reumatologi di tutta Europa (RMD Open: Rheumatic and Musculoskeletal Diseases). Hanno collaborato Università dell'Aquila, ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - Obiettivo della ricerca, valutare il potenziale ruolo del-19 come fattore predisponente allo sviluppo di, dopo che i ricercatori avevano constatato il crescente afflusso agli ambulatori di reumatologia di pazienti che, dopo aver contratto la malattia-19, lamentavano sintomi articolari tra cui dolore, gonfiore e rigidità. Lo- coordinato dalla struttura di Reumatologia dell'Istituto Ortopedico Rizzoli diretta dal professor Riccardo Meliconi, con primo autore il professor Francesco Ursini, professore associato in reumatologia in servizio presso la medesima struttura- è stato recentemente pubblicato sulla rivista della società scientifica che riunisce i reumatologi di tutta Europa (RMD Open: Rheumatic and Musculoskeletal Diseases). Hanno collaborato Università dell'Aquila, ...

Lo studio padovano: il vaccino anti Covid è sicuro sui pazienti con asma grave Il lavoro è stato condotto da Andrea Vianello e Gabriella Guarnieri su 253 pazienti con asma grave seguiti dai Centri di riferimento per l'asma grave di Verona e Padova e immunizzati contro Covid-19 c ...

Lo studio che svela i legami tra il Covid e la fibromialgia Il 30% dei pazienti manifesta sintomi compatibili con la malattia anche a distanza di sei mesi e oltre dalla guarigione dell’infezione acuta ...

