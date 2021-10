L’impegno di Blinken per sbloccare la crisi del Tigray

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il segretario di Stato americano, Antony, ha incontrato martedì l’Alto rappresentante dell’Unione africana per il Corno d’Africa, Olusegun Obasanjo, a cui ha sottolineato “l’urgenza” dellanella regione etiope del. L’amministrazione Biden sta aumentando l’attenzione diplomatica sul dossier, chiedendo la fine del conflitto tra gli indipendentisti e il governo etiope. Conflitto le cui dinamiche si muovono in un territorio complesso, il Corno d’Africa, lineamento talassocratico in cui il Mar Rosso, parte del Mediterraneo Allargato, si apre verso l’Indo Pacifico. I colloqui in corso e il ruolo di Washington sono anche per questa ragione un interesse diretto per l’Italia, che è attiva nell’area, con progetti di cooperazione, business e presenza militare (a Gibuti). A marzo, durante una visita a Gibuti e Somalia, il ...