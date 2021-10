Lavoro, via libera della Camera a legge su equo compenso professionisti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'aula della Camera ha approvato la proposta di legge a prima firma di Giorgia Meloni sull'equo compenso delle prestazioni professionali. I sì sono stati 251, 9 astenuti, nessun contrario. Il testo passa al Senato. Durante l'esame tuttavia l'assemblea ha approvato, con il parere favorevole del governo, 294 voti a favore, 43 contrari e un astenuto, un emendamento della commissione Bilancio interamente soppressivo dell'articolo sulla copertura finanziaria della proposta di legge, quantificata in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 a cui l'articolo soppresso stabiliva di provvedere mediante la riduzione del Fondo per esigenze indifferibili. "Il governo si impegna ad adeguare le tariffe professionali, ci tengo a dirlo in pubblico", ha ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'aulaha approvato la proposta dia prima firma di Giorgia Meloni sull'delle prestazioni professionali. I sì sono stati 251, 9 astenuti, nessun contrario. Il testo passa al Senato. Durante l'esame tuttavia l'assemblea ha approvato, con il parere favorevole del governo, 294 voti a favore, 43 contrari e un astenuto, un emendamentocommissione Bilancio interamente soppressivo dell'articolo sulla copertura finanziariaproposta di, quantificata in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 a cui l'articolo soppresso stabiliva di provvedere mediante la riduzione del Fondo per esigenze indifferibili. "Il governo si impegna ad adeguare le tariffe professionali, ci tengo a dirlo in pubblico", ha ...

