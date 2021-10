Indian Wells: Fritz batte anche Sinner e giocherà per la prima volta i quarti di un “mille” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un Taylor Fritz in stato di grazia colleziona un’altra vittima italiana battendo Jannik Sinner per due set a zero e accede ai quarti di finale di Indian Wells. Per lo statunitense si tratta della prima volta tra i migliori otto di un torneo Masters 1000. Con la situazione di tabellone di Hurkacz, Jannik adesso dovrà lavorare sodo nelle prossime settimane per sperare di giocare le Finals di Torino. Sinner falloso e impreciso al servizio ma Fritz è una sentenza Primi due game scoppiettanti per Jannik Sinner, che controlla alla battuta e si fa trovare pronto in risposta, spingendo forte sia di dritto che di rovescio e trovando il break nel terzo gioco. Fritz non rimane impassibile ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un Taylorin stato di grazia colleziona un’altra vittima italianando Jannikper due set a zero e accede aidi finale di. Per lo statunitense si tratta dellatra i migliori otto di un torneo Masters 1000. Con la situazione di tabellone di Hurkacz, Jannik adesso dovrà lavorare sodo nelle prossime settimane per sperare di giocare le Finals di Torino.falloso e impreciso al servizio maè una sentenza Primi due game scoppiettanti per Jannik, che controlla alla battuta e si fa trovare pronto in risposta, spingendo forte sia di dritto che di rovescio e trovando il break nel terzo gioco.non rimane impassibile ...

