Gf Vip 2021, Alex Belli sbotta: “Non mi mettete in questa situazione” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ultima puntata del Gf vip 6 ha scombussolato le dinamiche della casa, segnando in diretta tv una rottura tra Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo con l’intervento inaspettato di Alfonso Signorini, le cui conseguenze ora coinvolgono anche Alex Belli. Il conduttore ha ripreso la principessa etiope, facendole capire di dover accettare che Manuel, non gradisca la sua vicinanza nella casa, che lei gli dimostra in modo morboso. Una riflessione che subito dopo la puntata, ha spinto Lulù ad allontanarsi dal nuotatore, chiedendo quindi al gruppo di cambiare postazione letto. Ma ad una sua richiesta di scambio-letto avanzata ad Alex Belli, l’attore ha reagito del tutto stizzito, ponendo un duro veto ai coinquilini nella Casa. Gf Vip 6, la richiesta di aiuto di Lulù Hailé Selassié Dopo che Alfonso Signorini ha invitato Lulù ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ultima puntata del Gf vip 6 ha scombussolato le dinamiche della casa, segnando in diretta tv una rottura tra Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo con l’intervento inaspettato di Alfonso Signorini, le cui conseguenze ora coinvolgono anche. Il conduttore ha ripreso la principessa etiope, facendole capire di dover accettare che Manuel, non gradisca la sua vicinanza nella casa, che lei gli dimostra in modo morboso. Una riflessione che subito dopo la puntata, ha spinto Lulù ad allontanarsi dal nuotatore, chiedendo quindi al gruppo di cambiare postazione letto. Ma ad una sua richiesta di scambio-letto avanzata ad, l’attore ha reagito del tutto stizzito, ponendo un duro veto ai coinquilini nella Casa. Gf Vip 6, la richiesta di aiuto di Lulù Hailé Selassié Dopo che Alfonso Signorini ha invitato Lulù ...

Advertising

espressonline : ?? ESCLUSIVO #PandoraPapers - Ecco i nomi dei vip italiani con i soldi offshore (l'inchiesta dell'Espresso) e… - repubblica : Pandora Papers, ecco i nomi dei vip italiani che hanno soldi offshore: grandi nomi del calcio e star dello spettaco… - fattoquotidiano : Guida galattica per evasori fiscali: cosi i vip diventano offshore - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb October 13, 2021 at 06:30AM - kevitanfc : Now playing Italian Disco Mafia - Buona Sera Ciao Ciao ( 2021 Vip Mix) [Official Music Video].mp3 by ! -