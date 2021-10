Furti di rame nelle stazioni in Fvg, in campo la Polfer: controllati 13 depositi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Visited 2 times, 2 visits today) Ultime notizie: Rotta balcanica, l'asse dei 12 Paesi Ue e la soluzione Fvg: "Un muro tecnologico per fermare i migranti" Green Pass per andare al lavoro in Fvg, a ... Leggi su friulioggi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Visited 2 times, 2 visits today) Ultime notizie: Rotta balcanica, l'asse dei 12 Paesi Ue e la soluzione Fvg: "Un muro tecnologico per fermare i migranti" Green Pass per andare al lavoro in Fvg, a ...

Advertising

zazoomblog : Furti di rame nelle stazioni in Fvg in campo la Polfer: controllati 13 depositi - #Furti #nelle #stazioni #campo - baritoday : Raffica di furti di rame sulla linea Fal Bari-Altamura, controlli rafforzati e indagini per individuare i canali di… -