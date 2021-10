Francia: consumi di mozzarella superano quelli di camembert (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per la prima volta in Francia, i consumi di mozzarella hanno superato quelli del camembert: è quanto scrive il sito internet del quotidiano Le Figaro, secondo cui, a settembre, le vendite del celebre ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per la prima volta in, idihanno superatodel: è quanto scrive il sito internet del quotidiano Le Figaro, secondo cui, a settembre, le vendite del celebre ...

Francia: consumi di mozzarella superano quelli di camembert - Europa Agenzia ANSA

