Deborah Togni | la fidanzata di Jeremias Rodriguez ricoverata in ospedale | “Cranio rotto dopo esser svenuta in aeroporto”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Solo qualche giorno fa, fratello di Belén, aveva pubblicato sui social una foto della propria mano intrecciata a quella della, con la quale è legato dall’estate del 2020. “Nella cattiva sorte di più”, aveva scritto a corredo dell’immagine. Questo scatto aveva fatto preoccupare i 622mila follower che lo seguono su Instagram. Ora, a fare chiarezza, è stata la stessa ragazza attraverso alcune Instagram stories pubblicate dal letto dell’: “Domenica sonoin”, ha esordito la giovane che lavora in una nota compagnia aerea come assistente di volo. “Svenendo in avanti ho sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi picchiato forte la testa per terra rompendo l’osso occipitale ...

Paura per Jeremias Rodriguez dopo il brutto incidente avuto dalla fidanzatae che le è costato un ricovero in ospedale. Negli ultimi giorni proprio il fratello di Belen e Cecilia aveva postato la foto delle sue mani che si intrecciavano a quelle della fidanzata ...Attimi di paura per, fidanzata di Jeremias Rodriguez , vittima di un brutto incidente mentre si trovava in aeroporto. La ragazza, che lavora come hostess per una nota compagnia aerea internazionale, stava ...In tanti a chiedersi cosa sia effettivamente successo. La fidanzata di Jeremias Rodriguez è da giorni ricoverata in ospedale, si ...La fidanzata di Jeremias Rodriguez, Deborah, è stata ricoverata in ospedale per una frattura al cranio: ecco cos'è successo alla ragazza ...