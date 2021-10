Correa preoccupa | Simone Inzaghi vaglia le alternative

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sabato alle 18 andrà in scena Lazio-Inter, gara valida per l’ottava giornata di Serie A., tecnico dei nerazzurri, quasi sicuramente dovrà rinunciare a schierare il Tucudal primo minuto (e forse non solo), visto che l’argentino è stato vittima di un affaticamento muscolare con la maglia della nazionale argentina. Chi giocherà al suo posto? Il tecnico piacentino potrebbe optare per due soluzioni: Calhanoglu subito alle spalle di Dzeko, oppure inserire Perisic, spostando Dimarco sull’altro versante del campo. Queste le due uniche chance, dal momento che Alexis Sanchez è ancora fuori forma e Stefano Sensi sta appena rientrando dopo i recenti problemi fisici. Foto: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

