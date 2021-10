“Chi decide di non vaccinarsi deve pagare le spese di questa decisione”: l’AD di Kiko contro i novax (che partono con il boicottaggio) | VIDEO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lei si chiama Cristina Scocchia ed è l’amministratore delegato di Kiko, azienda conosciutissima nel settore del make up e della cosmetica. Ieri è intervenuta a Otto e mezzo per ribadire un principio: chi si è vaccinato, proteggendo se stesso e gli altri non deve essere “discriminato”. Perché pagare i tamponi ai lavoratori novax per permettergli di avere il green pass significa fare fessi e contenti tutti gli altri. Al contrario Scocchia ha ben spiegato a Lilli Gruber: “Chi decide di non vaccinarsi deve pagare le spese di questa decisione” “Chi decide di non vaccinarsi deve pagare le spese di questa ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lei si chiama Cristina Scocchia ed è l’amministratore delegato di, azienda conosciutissima nel settore del make up e della cosmetica. Ieri è intervenuta a Otto e mezzo per ribadire un principio: chi si è vaccinato, proteggendo se stesso e gli altri nonessere “discriminato”. Perchéi tamponi ai lavoratoriper permettergli di avere il green pass significa fare fessi e contenti tutti gli altri. Al contrario Scocchia ha ben spiegato a Lilli Gruber: “Chidi nonledi” “Chidi nonledi...

