Beatles, Paul McCartney all’attacco: «Fu John Lennon a volere la fine della band, non io» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durissima la presa di posizione di Paul McCartney. Basta con le ricostruzioni che non hanno fondamento. Il famosissimo bassista ha parlato dello scioglimento dei Beatles in una nuova intervista per BBC Radio 4, anticipata dal “Guardian”. A 50 anni dalla fine della band è ancora considerato il principale responsabile. Questo, soprattutto per l’auto-intervista che inviò alla stampa nel 1970 in cui spiegava la genesi del suo album solista. Probabilmente è la rottura più dibattuta della storia della musica. Chi davvero ha messo fine del gruppo che ha fatto la storia della musica? Beatles: la verità di Paul McCartney La voce più ricorrente era che Paul ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durissima la presa di posizione di. Basta con le ricostruzioni che non hanno fondamento. Il famosissimo bassista ha parlato dello scioglimento deiin una nuova intervista per BBC Radio 4, anticipata dal “Guardian”. A 50 anni dallaè ancora considerato il principale responsabile. Questo, soprattutto per l’auto-intervista che inviò alla stampa nel 1970 in cui spiegava la genesi del suo album solista. Probabilmente è la rottura più dibattutastoriamusica. Chi davvero ha messodel gruppo che ha fatto la storiamusica?: la verità diLa voce più ricorrente era che...

Advertising

OptiMagazine : La verità sullo scioglimento dei #Beatles arriva da #PaulMcCartney in una nuova intervista - backstage_x : Paul McCartney asegura que John Lennon separó The Beatles - Clary0888 : RT @bedel1945: Per Paul, John è responsabile della fine dei #Beatles “Un giorno .. disse che avrebbe lasciato i Beatles ...ha avviato il di… - d0nabebe : RT @bedel1945: Per Paul, John è responsabile della fine dei #Beatles “Un giorno .. disse che avrebbe lasciato i Beatles ...ha avviato il di… - bedel1945 : Per Paul, John è responsabile della fine dei #Beatles “Un giorno .. disse che avrebbe lasciato i Beatles ...ha avvi… -