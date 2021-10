Avowed: nuovi dettagli sul sistema di combattimento (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli sviluppatori condividono nuovi dettagli su Avowed e sul sistema di combattimento. Scopriamo di più in questa news I fan degli RPG fantasy hanno potuto di recente festeggiare il decimo anniversario di uno dei capisaldi di questo genere, ovvero quello Skyrim al quale Bethesda ha promesso di dare un degno seguito. Mentre attendiamo di scoprire che forma prenderà il tanto atteso The Elder Scrolls VI, un altro titolo in arrivo potrebbe decisamente riuscire nell’intento di placare la sete di epiche avventure dei fan. Sembra infatti che il velo di mistero che circonda Avowed si stia pian piano dissipando e di recente Obsidian Entertainment ha rivelato maggiori dettagli sul titolo e sul suo sistema di combattimento. Arrivano finalmente ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli sviluppatori condividonosue suldi. Scopriamo di più in questa news I fan degli RPG fantasy hanno potuto di recente festeggiare il decimo anniversario di uno dei capisaldi di questo genere, ovvero quello Skyrim al quale Bethesda ha promesso di dare un degno seguito. Mentre attendiamo di scoprire che forma prenderà il tanto atteso The Elder Scrolls VI, un altro titolo in arrivo potrebbe decisamente riuscire nell’intento di placare la sete di epiche avventure dei fan. Sembra infatti che il velo di mistero che circondasi stia pian piano dissipando e di recente Obsidian Entertainment ha rivelato maggiorisul titolo e sul suodi. Arrivano finalmente ...

