Arbitri donne | un' altra prima volta Caputi Ferrieri dirigerà Cittadella - Spal

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Maria Sole, è stata chiamata a dirigere, domenica sera, la sfida di B tra. Livornese, classe 1990,fa parte della Can C dopo aver fatto cinque ...

La Gazzetta dello Sport

Maria Sole Ferrieri Caputi, è stata chiamata a dirigere, domenica sera, la sfida di B tra Cittadella e Spal. Livornese, classe 1990, Ferrieri Caputi fa parte della Can C dopo aver fatto cinque ...Se non bastasse, poi, il Times ha riferito che anche alla National Football League sono arrivate missive poco carine pere, ancora, giocatori gay con mittente l'allenatore.Erano state inviate da uno degli allenatori più noti della NFL, Jon Gruden, che poi è stato costretto a dimettersi ...Jon Gruden, coach dei Las Vegas Raiders nel campionato Nfl è stato inchiodato da una serie di mail. Una bufera scatenata dalle notizie diffuse nei giorni scorsi dal New York Times che ha riportato l’e ...