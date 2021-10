Al Sisi: «Non ci sottometteremo ai diktat europei sui diritti umani. L’Egitto rispetta la propria gente» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Davanti ai leader dei Paesi del gruppo di Visegrad – Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria -, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha avvertito i Paesi Ue che il Cairo «non si sottometterà ai diktat europei» in materia di diritti umani. Chiaro il riferimento alle vicende di Giulio Regeni (il processo per la morte del ricercatore italiano prenderà il via domani, 14 ottobre) e Patrick Zaki. A riportare le dichiarazioni di al Sisi sono stati i giornali filogovernativi egiziani Al Ahram e Al Gomhuria e, con lievi sfumature, la testata indipendente Al Masry Al Youm. «Avete a che fare con uno Stato che rispetta se stesso e rispetta pienamente la propria gente. In Egitto c’è un potere che non si sottomette a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Davanti ai leader dei Paesi del gruppo di Visegrad – Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria -, il presidente egiziano Abdel Fattah al-ha avvertito i Paesi Ue che il Cairo «non si sottometterà ai» in materia di. Chiaro il riferimento alle vicende di Giulio Regeni (il processo per la morte del ricercatore italiano prenderà il via domani, 14 ottobre) e Patrick Zaki. A riportare le dichiarazioni di alsono stati i giornali filogovernativi egiziani Al Ahram e Al Gomhuria e, con lievi sfumature, la testata indipendente Al Masry Al Youm. «Avete a che fare con uno Stato chese stesso epienamente la. In Egitto c’è un potere che non si sottomette a ...

Agenzia_Ansa : Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi: 'Non accettiamo i 'diktat' europei sui diritti umani' #ANSA - i96Jks : @i6yujin sisi sto lacrimando non ci credo - mezerevm : @traurigkejt sisi questo lo so :(( lì sopra ho scritto wo perché avrò capito male dalla prof?? NON SO SONO SCEMO. grazie mille <3 - robbSnow94 : @hovis_tolaluce @ProfCampagna Ah sisi, ci puoi contare. Non sia mai che lasci passare in cavalleria una barzelletta vivente simile hahahaha - michetravi : RT @giampaz: Al Sisi a #summit #visegrad 'Egitto non si piegherà ad alcun 'diktat' europeo su rispetto diritti umani. Avete a che fare con… -