Ag Bastoni | “Alessandro è felice all’Inter e vuole rimanere Addio? Abbiamo firmato il rinnovo”

Tullio Tinti parla del futuro di Alessandro Bastoni Tullio Tinti, agente tra gli altri di Alessandro Bastoni ha parlato del futuro del difensore dell'Inter finito nel mirino di diversi top club europei. Queste le sue parole in merito rilasciate a Tuttomercatoweb. I tifosi dell'Inter devono preoccuparsi per Bastoni?Ha firmato un contratto poco tempo fa. Il Newcastle non l'ho ancora sentito, mi auguro che mi chiami ma Bastoni per ora ha la maglia dell'Inter addosso ed è felicissimo in nerazzurro. Come vede la situazione societaria in casa Inter?Le società sono delle aziende e devono fare i conti com'è giusto che sia. La proprietà ha avuto problemi e o vendeva o si arrangiava in qualche modo, come ha fatto. Se dovesse essere messo sul mercato ...

