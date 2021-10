Uomini e Donne: Sara Zilli attacca Rosy, Biagio Di Maro chiude con la dama (Di martedì 12 ottobre 2021) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Biagio Di Maro chiude la conoscenza con Rosy, che viene attaccata da Sara Zilli. Leggi su comingsoon (Di martedì 12 ottobre 2021) Nella puntata di, in onda oggi su Canale5,Dila conoscenza con, che vieneta da

Advertising

trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - GiuliaGrilloM5S : In #Sicilia risultati incoraggianti. Ad Alcamo con @DomenicoSurdi e Caltagirone con #FabioRoccuzzo vittoria al pri… - sandrogozi : @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazi… - Mariang47614228 : RT @metaanto: Se l' occupazione della sede romana della CGIl è vergognosa, cosa si deve dire quando si vedono le immagini di donne e uomini… - ilperiodo : DEBORA VILLA: l'attrice torna a teatro da 28 al 31 ottobre con “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”… -