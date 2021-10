Tv, il mondo dice addio alla sua stella: “Sei una leggenda” (Di martedì 12 ottobre 2021) È scomparsa alla veneranda età di 111 anni una delle più celebri e significative animatrici di casa Disney, uno dei tasselli del team originale che ha sfornato i classici dell’era d’oro, compreso il primo lungometraggio della Walt Disney Productions, “Biancaneve”, nel 1937. Pioniera e professionista stimata in tutto il settore, Ruthie Tompson fu anche una delle prime tre donne a far parte dell’International Photographers Union dal 1952. Nata nel Maine e cresciuta a Hollywood, Tompson conobbe Walt Disney prima del grande salto cinematografico, ed entrò a far parte della squadra come pittrice nel dipartimento Ink and Paint, contribuendo alla definizione dello stile che ha incantato milioni di bambini e adulti per quasi quarant’anni. Dopo l’avvio nella pittura, l’animatrice passò a mansioni più decisionali, occupandosi del controllo finale sul ... Leggi su howtodofor (Di martedì 12 ottobre 2021) È scomparsaveneranda età di 111 anni una delle più celebri e significative animatrici di casa Disney, uno dei tasselli del team originale che ha sfornato i classici dell’era d’oro, compreso il primo lungometraggio della Walt Disney Productions, “Biancaneve”, nel 1937. Pioniera e professionista stimata in tutto il settore, Ruthie Tompson fu anche una delle prime tre donne a far parte dell’International Photographers Union dal 1952. Nata nel Maine e cresciuta a Hollywood, Tompson conobbe Walt Disney prima del grande salto cinematografico, ed entrò a far parte della squadra come pittrice nel dipartimento Ink and Paint, contribuendodefinizione dello stile che ha incantato milioni di bambini e adulti per quasi quarant’anni. Dopo l’avvio nella pittura, l’animatrice passò a mansioni più decisionali, occupandosi del controllo finale sul ...

Advertising

a_saba78 : RT @lagatta4739: #MondoDiVersi Rondoni Cos’è la naturaChiedetelo ai poeti @FaziEditore C’è una musica nel mondo, Ma se non canti non la pu… - SanremoAncheNoi : RT @lagatta4739: #MondoDiVersi Rondoni Cos’è la naturaChiedetelo ai poeti @FaziEditore C’è una musica nel mondo, Ma se non canti non la pu… - gaia81851781 : RT @angelica_pasin: Ogni mattina inizia con Mecna che mi dice che sono la più bella del mondo per almeno 20 minuti - BellelliGug : @DuccioTessadri @AlbertoBagnai Il mondo alla rovescia . Ma dice moltissimo sulla vera natura e gli scopi del GP. - mihairottoilca_ : RT @angelica_pasin: Ogni mattina inizia con Mecna che mi dice che sono la più bella del mondo per almeno 20 minuti -