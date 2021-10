Toni: "Osimhen come Shevchenko. Spalletti? A Napoli per la fame di vincere" (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Napoli di Luciano Spalletti sta stupendo tutti con un inizio di stagione ad altissimi livelli. Gli azzurri, da più fronti, sono considerati i favoriti per lo Scudetto anche se la strada è ancora lunga fino alla fine. Tra i migliori di questo inizio stagione c'è sicuramente Victor Osimhen. Il nigeriano sta facendo parlare molto bene di sé anche grandi ex attaccanti come Luca Toni. L'ex stella del calcio italiano, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha paragonato Osimhen a Shevchenko, per i movimenti in campo e per la voglia che mostra. "Prima che arrivasse in Italia non lo conoscevo bene. Lo trovo molto migliorato rispetto allo scorso anno, anche dal punto di vista tecnico e penso sia merito di Spalletti che è molto esigente. In ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 ottobre 2021) Ildi Lucianosta stupendo tutti con un inizio di stagione ad altissimi livelli. Gli azzurri, da più fronti, sono considerati i favoriti per lo Scudetto anche se la strada è ancora lunga fino alla fine. Tra i migliori di questo inizio stagione c'è sicuramente Victor. Il nigeriano sta facendo parlare molto bene di sé anche grandi ex attaccantiLuca. L'ex stella del calcio italiano, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha paragonato, per i movimenti in campo e per la voglia che mostra. "Prima che arrivasse in Italia non lo conoscevo bene. Lo trovo molto migliorato rispetto allo scorso anno, anche dal punto di vista tecnico e penso sia merito diche è molto esigente. In ...

