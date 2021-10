Terremoto di 6 | 4 Richter a 10 km dalla costa I testimoni | “Chi camminava perdeva l’equilibrio”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) Attimi di terrore a Creta per un intensoavvenuto durante la mattinata di martedì 12 ottobre 2021. A darne notizia, oltre che i social, anche l’INGV, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha registrato una forte scossa didi magnitudo 6,4 della scala. L’epicentro è stato localizzato in mare a pochi chilometrie sembra che i cittadini abbiano avvertito distintamente il sisma avvenuto ad una profondità di 10 km. Secondo i Vigili del fuoco greci, al momento non si registrano danni. Tuttavia, per ordine del tenente generale Stefanos Kolokouris, tutte le forze a Creta sono pronte ad intervenire se e dove necessario. L’epicentro delè stato segnalato 23 chilometri a sud-est di Zakros alle seguenti coordinate geografiche: ...