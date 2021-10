Studio, ricchezza in Italia in mano a sempre meno persone (Di martedì 12 ottobre 2021) La ricchezza in Italia è sempre più in mano a una fetta esigua di popolazione mentre cala la ricchezza media individuale. E' una delle fotografie che emerge dal seminario online promosso oggi dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Lainpiù ina una fetta esigua di popolazione mentre cala lamedia individuale. E' una delle fotografie che emerge dal seminario online promosso oggi dalla ...

Advertising

DividendProfit : Studio, ricchezza in Italia in mano a sempre meno persone – Economia - fisco24_info : Studio, ricchezza in Italia in mano a sempre meno persone: Scuola Normale, in 20 anni 50mila più ricchi l'hanno rad… - GuidoMasiello : @truciolo_77 @petunianelsole @repubblica Perché la #Fisica è lo studio di tutto ciò che è misurabile. Infatti ha de… -