Sophie o Greta? La confusione di Gianmaria Antinolfi al GF Vip | “Non so che cosa voglio…”

"Per quattordici giorni sono stato bacchettato da tutti senza aver fatto nulla di male", in questo modo esordisce un confuso Gianmaria Antinolfi dopo il confronto di ieri sera con Sophie Codegoni nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. La confusione di Gianmaria Antinolfi: Sophie oppure la fidanzata? Gianmaria si è confidato con Aldo Montano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

DioBenedicaMe : RT @Federic1910: Sophie: “non ho mai visto Gianmaria e Greta come una coppia quindi io non mi considero affatto una sfasciacoppie” ????????????… - svarionix : @aur24 no. sophie greta e gianmary sono directed by corona . #gfvip #gfvip6 - BoschGianluca : RT @alessiaschiaff1: AHAHAHHAHA non Sophie che è andata contro soleil quando è venuta Greta, dicendo che doveva farsi da parte e adesso dic… - RosmelloIT : Comunque già il fatto che Greta e la mamma di Sophie qualche giorno fa si trovavano insieme a Corona… si capisce tu… - DenisDecorte : @allegrimarco9 Guarda caso Sophie e Greta hanno lo stesso agente ?? -