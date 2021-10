Sinistra Civica Ecologista in 20 piazze per Gualtieri sindaco

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – “sarà in 20in tutta Roma per Roberto. Volantinaggi, comizi, incontri da oggi a venerdì sera.” “Ancora uno sforzo per eleggeredi Roma, per portare i nostri Alessandro Luparelli e Michela Cicculli in Consiglio comunale e per eleggere i nostri candidati e candidate nei consigli municipali. Ci vediamo per le strade di Roma, nella card in allegato tutte le informazioni per trovarci”. Così in una nota il coordinamento di. (Agenzia Dire)