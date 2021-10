"Non sono un violento, non mi volevano dire cosa mi iniettavano" (Di martedì 12 ottobre 2021) Paolo, ha 50 anni, una moglie e tre figli, l’uomo che nella notte tra sabato e domenica avrebbe aggredito tre infermieri e due poliziotti ingenerando l’assalto al pronto soccorso del Policlinico Umberto I da parte di una trentina di partecipanti alla manifestazione No Pass. La sua storia la racconta Repubblica Roma: “In ambulanza mi hanno iniettato un liquido senza dirmi cos’era, in ospedale mi hanno chiuso in una stanza video sorvegliata, mi hanno deriso e preso a calci. Si sono rifiutati di visitarmi solo perché non volevo sottopormi al tampone e avevo chiesto che mi fosse fatto un test sierologico. Ho le prove di tutto questo”. L’uomo sostiene di essere stato colpito dalla polizia in largo Chigi, ma le immagini della Scientifica raccontano una storia diversa, fatta di “comportamenti provocatori” e “resistenza”. Leggi l’intero articolo su Repubblica Roma. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Paolo, ha 50 anni, una moglie e tre figli, l’uomo che nella notte tra sabato e domenica avrebbe aggredito tre infermieri e due poliziotti ingenerando l’assalto al pronto soccorso del Policlinico Umberto I da parte di una trentina di partecipanti alla manifestazione No Pass. La sua storia la racconta Repubblica Roma: “In ambulanza mi hanno iniettato un liquido senza dirmi cos’era, in ospedale mi hanno chiuso in una stanza video sorvegliata, mi hanno deriso e preso a calci. Sirifiutati di visitarmi solo perché non volevo sottopormi al tampone e avevo chiesto che mi fosse fatto un test sierologico. Ho le prove di tutto questo”. L’uomo sostiene di essere stato colpito dalla polizia in largo Chigi, ma le immagini della Scientifica raccontano una storia diversa, fatta di “comportamenti provocatori” e “resistenza”. Leggi l’intero articolo su Repubblica Roma.

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - borghi_claudio : 'Michetti pilotato dai no VAX' ?? Al di là della cretinata potrebbe essere un'occasione per dargli una lezione no? T… - maelmale : RT @CamilloBenso19: @maelmale sono stati così fessi da non coprirsi il volto con una mascherina?! - dreamsdust_ : Il modo in cui state tutti piangendo per qualcosa che evidentemente hanno postato ma non posso sapere cosa perché sono a scuola ?????? -