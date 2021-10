Nintendo Switch vsApple? Una console ibrida della mela morsicata forse è in arrivo

Nintendo Switch vs...Apple? Una console ibrida della mela morsicata forse è in arrivo (Di martedì 12 ottobre 2021) Nintendo Switch è immensamente popolare e può contare su un po' di concorrenza, in parte grazie allo Steam Deck. Ora però a quanto pare c'è un altro concorrente all'orizzonte. Tempo fa il nome di Apple era già presente in alcune indiscrezioni come una delle aziende che possono rendere le cose difficili per Nintendo. Adesso una seconda fonte si fa avanti con una storia simile. Ora ci sono due fonti che riferiscono che Apple si avventurerà in una console di gioco. A maggio di quest'anno, un leaker aveva pubblicato un messaggio simile e oggi la notizia esce di nuovo. Secondo le nuove informazioni, l'Apple TV sarà una console che competerà con Nintendo Switch. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021)è immensamente popolare e può contare su un po' di concorrenza, in parte grazie allo Steam Deck. Ora però a quanto pare c'è un altro concorrente all'orizzonte. Tempo fa il nome di Apple era già presente in alcune indiscrezioni come una delle aziende che possono rendere le cose difficili per. Adesso una seconda fonte si fa avanti con una storia simile. Ora ci sono due fonti che riferiscono che Apple si avventurerà in unadi gioco. A maggio di quest'anno, un leaker aveva pubblicato un messaggio simile e oggi la notizia esce di nuovo. Secondo le nuove informazioni, l'Apple TV sarà unache competerà con. Leggi altro...

