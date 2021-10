Juve, occhio al Newcastle: punta su Chiesa e De Ligt (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Newcastle avrebbe messo gli occhi su Chiesa e De Ligt. Secondo le ultime voci di mercato, dunque, il Newcastle saudita potrebbe trovare particolarmente conveniente fare shopping in Italia dove diversi club hanno difficoltà a pagare gli stipendi ai loro big. Sono diversi, infatti, i calciatori importanti che hanno il contratto in scadenza o che sono ai margini del progetto a causa del loro stipendio. Tra questi c’è sicuramente Aaron Ramsey alla Juventus. In Inghilterra, circolano con molta insistenza voci a proposito di un forte interessamento nei confronti del gallese. Per la Juve sarebbe una manna dal cielo visto che Cherubini potrebbe risparmiare circa 7 milioni lordi di ingaggio. L’addio a Ramsey libererebbe un po’ di spazio nel monte ingaggi e un posto in lista Uefa per inserire ... Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Ilavrebbe messo gli occhi sue De. Secondo le ultime voci di mercato, dunque, ilsaudita potrebbe trovare particolarmente conveniente fare shopping in Italia dove diversi club hanno difficoltà a pagare gli stipendi ai loro big. Sono diversi, infatti, i calciatori importanti che hanno il contratto in scadenza o che sono ai margini del progetto a causa del loro stipendio. Tra questi c’è sicuramente Aaron Ramsey allantus. In Inghilterra, circolano con molta insistenza voci a proposito di un forte interessamento nei confronti del gallese. Per lasarebbe una manna dal cielo visto che Cherubini potrebbe risparmiare circa 7 milioni lordi di ingaggio. L’addio a Ramsey libererebbe un po’ di spazio nel monte ingaggi e un posto in lista Uefa per inserire ...

