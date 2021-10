Insulti e minacce alla studentessa senza green pass | “Se non fossi una ragazza ti avrei menato”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Bologna, 12 ott — Caosfacoltà di Filosofia dell’università di Bologna: Silvia,di vent’anni contraria ale sprovvista del certificato vaccinale è riuscita a entrare nell’aula eludendo i controlli, per poi essere «smascherata». Invitata a uscire dstruttura, ha opposto resistenza finché la docente ha rifiutato di procedere oltre con la lezione universitaria, sospendendola. La decisione dell’insegnante ha scatenato la rabbia dei compagni di corso, che in 50 sono dovuti tornare a casa.insultata e minacciata Discriminata, insultata, minacciata fisicamente ed emarginata: «Ho scelto di non aderire all’infame carta verde e di presentarmi in aula. Un’ora dopo essere entrata la ...

Ultime Notizie dalla rete : Insulti minacce

LA NAZIONE

Ha ripetuto glie leche aveva già rivolto a mia madre, ma era indemoniato. E' andato verso la mamma e le ha sbattuto il telefono in faccia con violenza. E allora sono intervenuto'. ...Voleva solo trascorrere una giornata come tante nel parco con le amiche, non pensava certo di diventare 'oggetto' di. E di botte sempre più violente, calci che l'hanno buttata a terra . Derisa da tutti in quel pomeriggio di inizio aprile che per lei, una ragazzina disabile di 12 anni, si è ...L'attaccante classe 2004 Karolina Sarasua è stata presa di mira per tutta la partita dai tifosi avversari con minacce, insulti e attacchi irripetibili verso di lei e le sue compagne di squadra. Tutto ...Il comitato centrale di crisi nella riunione della scorsa settimana ha preso atto che negli ultimi tempi sono considerevolmente aumentate le minacce agli esperti, minacciati davanti alle loro case ...