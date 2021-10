Infortuni Atalanta, il bilancio completo sui giocatori fermi ai box (Di martedì 12 ottobre 2021) Ecco il bilancio completo per quanto concerne i giocatori dell’Atalanta fermi ai box: tra entità degli stop e tempistiche di recupero. Infortuni Atalanta, la lista completa Hateboer: operato al metatarso del piede sinistro. Rientro stimato verso dicembre. Gosens: la lesione al bicipite femorale della coscia destra lo terrà fuori per 2 mesi. Toloi: il “meno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Liverpool-Atalanta, 4^ giornata Champions League Probabili formazioni Atalanta-Midtjylland, 5^ giornata Champions League Dove vedere Atalanta-Spezia in diretta tv e streaming Koopmeiners-Atalanta, ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Ecco ilper quanto concerne idell’ai box: tra entità degli stop e tempistiche di recupero., la lista completa Hateboer: operato al metatarso del piede sinistro. Rientro stimato verso dicembre. Gosens: la lesione al bicipite femorale della coscia destra lo terrà fuori per 2 mesi. Toloi: il “meno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Liverpool-, 4^ giornata Champions League Probabili formazioni-Midtjylland, 5^ giornata Champions League Dove vedere-Spezia in diretta tv e streaming Koopmeiners-, ...

