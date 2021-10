Guidolin | “Juventus in ritardo | ma è solida C’è anche l’Atalanta per lo Scudetto”

(Di martedì 12 ottobre 2021) “Laè in, ma avete visto che reazione ha avuto nelle ultime settimane? Il lavoro di Allegri comincia a dare risultati importanti, la Juve è di nuovo, compatta e motivata. Max è un grande e non ha bisogno di avvocati difensori, ma credetemi, una squadra che ha vinto quasi tutto nell’ultimo decennio non è facile che abbia semprela necessaria cattiveria. Napoli? Mi affascina, è una squadra che privilegia il gioco, ha qualità, è agile, veloce; davanti inoltre è esploso Osimhen, che quando parte è dirompente. Lopossono vincerlo sette squadre, c’ètra queste“. Con queste parole, Francescoha espresso la propria opinione in merito alla lotta al vertice in Serie A. Primordialmente un giudizio ...

'Il Napoli è affascinante e può arrivare lontano' L'ex allenatore Francesco Guidolin, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport. In particolare, si è concentrato sul campionato di Serie A di ..."La Juventus è in ritardo, ma avete visto che reazione ha avuto nelle ultime settimane?". Parla così Francesco Guidolin, storico mister, che ai microfoni del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul ...