Ga Fi-Mps | intesa per supporto a pmi su accesso al credito

(Di martedì 12 ottobre 2021) Garanzia Fidi Scpa (Ga.Fi.), intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del nuovo Testo unico bancario, rappresentato dal presidente Rosario Caputo e Banca Monte dei Paschi di Siena, rappresentata dal general manager dell’area territoriale Sud e Sicilia Paolo Pandolfi, hanno siglato un importante accordo per supportare l’aldelle piccole e medie imprese. L’permette alle aziende di beneficiare di un’offerta di prodotti e linee dia condizioni competitive. La convenzione, infatti, prevede interventi in favore delle mPmi sia per ila breve, sia per il medio-termine accompagnato dalla garanzia e dai servizi di Ga.Fi., organizzati in un’ottica digitale e circolare. Questa iniziativa si inserisce nel quadro di una consolidata ...

"Un accordo - ha concluso Caputo - quello raggiunto con Banca che si configura come una vera e propria best practice per l'intero sistema dei Confidi". "La rinnovata con Ga. Fi. - ha ...
Garanzia Fidi Scpa (Ga.Fi.), intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del nuovo Testo unico bancario, rappresentato dal presidente Rosario Caputo e Banca Monte dei P ...
L'intesa permette alle aziende di beneficiare di un'offerta di prodotti e linee di credito a condizioni competitive. La convenzione, infatti, prevede interventi in favore delle mPmi sia per il credito ...