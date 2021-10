Fabio Rampelli: "Favorevoli allo scioglimento di Forza Nuova" (Di martedì 12 ottobre 2021) “Noi siamo Favorevoli” alla mozione per lo scioglimento di Forza Nuova. “Abbiamo già detto che la voteremo”. Lo dice Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia, a Radio24. Rampelli spiega: “C’è una mozione, noi siamo Favorevoli, ma penso che la magistratura abbia tutti gli strumenti per stabilire se una formazione dovrebbe essere sciolta o no. Forse dovrebbe intervenire la magistratura”. L’esponente di Fratelli d’Italia spiega: “Noi non abbiamo intenzione di difendere Forza Nuova, ma dobbiamo porci il problema se debba essere il Parlamento a decidere se una Forza politica vada sciolta. Non è compito del Parlamento ma della magistratura”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) “Noi siamo” alla mozione per lodi. “Abbiamo già detto che la voteremo”. Lo dice, deputato di Fratelli d’Italia, a Radio24.spiega: “C’è una mozione, noi siamo, ma penso che la magistratura abbia tutti gli strumenti per stabilire se una formazione dovrebbe essere sciolta o no. Forse dovrebbe intervenire la magistratura”. L’esponente di Fratelli d’Italia spiega: “Noi non abbiamo intenzione di difendere, ma dobbiamo porci il problema se debba essere il Parlamento a decidere se unapolitica vada sciolta. Non è compito del Parlamento ma della magistratura”.

