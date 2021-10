Eleonora Pedron: “Provo ancora rabbia per la perdita di mio padre” (Di martedì 12 ottobre 2021) L’ho fatto per te. S’intitola così il libro di Eleonora Pedron, attrice ed ex modella padovana, eletta Miss Italia 2002. Si tratta di un’autobiografia, edita dalla casa editrice Giunti e in libreria dal 13 ottobre, in cui Eleonora racconta il suo passato e il suo presente, ponendo l’accento sui due lutti che hanno segnato irrimediabilmente la sua vita: la perdita del padre e della sorella Nives. Vi raccomandiamo... Elizabeth Acevedo e il "potere nelle parole" di connetterci con noi stess* INTERVISTA Campionessa di poetry slam e vincitrice del National Book Award, la scrittrice Elizabeth Acevedo insegna alle giovani donne come trovare la propria... Entrambi, per una tragica fatalità, sono ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 12 ottobre 2021) L’ho fatto per te. S’intitola così il libro di, attrice ed ex modella padovana, eletta Miss Italia 2002. Si tratta di un’autobiografia, edita dalla casa editrice Giunti e in libreria dal 13 ottobre, in cuiracconta il suo passato e il suo presente, ponendo l’accento sui due lutti che hanno segnato irrimediabilmente la sua vita: ladele della sorella Nives. Vi raccomandiamo... Elizabeth Acevedo e il "potere nelle parole" di connetterci con noi stess* INTERVISTA Campionessa di poetry slam e vincitrice del National Book Award, la scrittrice Elizabeth Acevedo insegna alle giovani donne come trovare la propria... Entrambi, per una tragica fatalità, sono ...

