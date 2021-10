Cassano contro Marotta: “Alla Juventus ci è andato grazie a me, non sa nulla di calcio” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Marotta Alla Juventus solo grazie a me” Antonio Cassano ha fatto nuove dichiarazioni Alla Bobo TV, che ancora una volta fanno discutere parecchio. In questo caso è l’ex direttore sportivo della Juventus, ora in forza all’Inter, Giuseppe Marotta, ad essere finito nel mirino dell’ex calciatore. I due si sono conosciuti ai tempi in cui Cassano era un giocatore della Sampdoria e anche il ds lavorava per i blucerchiati, ma tra i due non pare scorrere buon sangue: LEGGI ANCHE: Juventus, Ulivieri: “Tecnico ideale? Un mix tra Max e Mou” “Marotta lo conosco molto bene e, in aggiunta, posso dirvi che è merito mio se è riuscito ad approdare Alla Juventus. A Genova, ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 12 ottobre 2021) “soloa me” Antonioha fatto nuove dichiarazioniBobo TV, che ancora una volta fanno discutere parecchio. In questo caso è l’ex direttore sportivo della, ora in forza all’Inter, Giuseppe, ad essere finito nel mirino dell’ex calciatore. I due si sono conosciuti ai tempi in cuiera un giocatore della Sampdoria e anche il ds lavorava per i blucerchiati, ma tra i due non pare scorrere buon sangue: LEGGI ANCHE:, Ulivieri: “Tecnico ideale? Un mix tra Max e Mou” “lo conosco molto bene e, in aggiunta, posso dirvi che è merito mio se è riuscito ad approdare. A Genova, ...

