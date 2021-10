Biathlon, Dorothea Wierer: “Non so se sarà il mio ultimo anno. L’oro olimpico è tutto” (Di martedì 12 ottobre 2021) A 31 anni Dorothea Wierer si appresta a vivere una delle stagioni cruciali della sua carriera. E non è detto che sia l’ultima, come si poteva presagire sino a qualche mese fa. La bacheca è zeppa di trofei: due sfere di cristallo assolute, quattro di specialità, ben tre ori individuali ai Mondiali. Comunque vada, la fuoriclasse di Rasun verrà ricordata come una leggenda del Biathlon, non solo italiano. E’ chiaro che resta un ultimo, grande traguardo da raggiungere: quel trono di Olympia che rappresenterebbe l’ideale chiusura di un cerchio. Per questo il mirino è già fissato sugli imminenti Giochi di Pechino 2022. Dorothea arriverà in Cina motivata più che mai, ma al tempo stesso con la leggerezza di chi non ha più nulla da dimostrare. Cosa rappresenta per te L’oro ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) A 31 annisi appresta a vivere una delle stagioni cruciali della sua carriera. E non è detto che sia l’ultima, come si poteva presagire sino a qualche mese fa. La bacheca è zeppa di trofei: due sfere di cristallo assolute, quattro di specialità, ben tre ori individuali ai Mondiali. Comunque vada, la fuoriclasse di Rasun verrà ricordata come una leggenda del, non solo italiano. E’ chiaro che resta un, grande traguardo da raggiungere: quel trono di Olympia che rappresenterebbe l’ideale chiusura di un cerchio. Per questo il mirino è già fissato sugli imminenti Giochi di Pechino 2022.arriverà in Cina motivata più che mai, ma al tempo stesso con la leggerezza di chi non ha più nulla da dimostrare. Cosa rappresenta per te...

