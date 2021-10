Berrettini, Sinner e Fognini giocano a calcio: come se la cavano? (Di martedì 12 ottobre 2021) Da Indian Wells arrivano queste immagini che ritraggono i tre tennisti azzurri alle prese col pallone da calcio Leggi su video.gazzetta (Di martedì 12 ottobre 2021) Da Indian Wells arrivano queste immagini che ritraggono i tre tennisti azzurri alle prese col pallone da

Advertising

WeAreTennisITA : Sinner agli ottavi senza giocare ?? John Isner lascia il torneo per la nascita del figlio e quindi Jannik passa il… - WeAreTennisITA : ?? Berrettini ?? Sinner ?? Fognini ?? Mager ?? Sonego Matteo soffre più del dovuto contro Tabilo (184 ATP) ma passa pe… - sportal_it : Matteo Berrettini sa perché è saltato il derby con Jannik Sinner - APisciali : TENNIS Dopo la sconfitta di Berrettini contro Fritz in due set ai sedicesimi, speriamo che Sinner lo 'vendichi' a… - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 INDIAN WEELS, BERRETTINI ELIMINATO AL 3° TURNO Lo statunitense Fritz vince in due set (6-4, 6-3… -