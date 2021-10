Berrettini | niente derby All' appuntamento con Sinner ci va Fritz

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini niente

Sfuma il derby italiano agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Matteoinfatti è stato eliminato dallo statunitense Taylor Fritz, nel match valido per il terzo turno del torneo americano in due set con il punteggio di 6 - 4, 6 - 3 in un'ora e e 21 minuti. .... Il tanto atteso derby tra i primi due italiani al mondo, Matteoe Jannik Sinner, non s'ha da fare. Se l'altoatesino è già agli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells grazie al ...Niente derby azzurro negli ottavi di finale a Indian Wells. A mancare l'appuntamento è Matteo Berrettini, che cede un po' a sorpresa a Taylor Fritz al 3° turno del Masters americano. La testa di serie ...Sfuma il derby italiano agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Matteo Berrettini infatti è stato eliminato dallo statunitense Taylor Fritz, nel match valido per ...