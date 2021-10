Aprilia | costruisce un piazzale abusivo di 950mq | scattano denuncia e sequestro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nella giornata di oggi i Carabinieri di Cisterna di Latina hanno sequestrato unin costruzione in località Campoverde di. Campoverde: sequestratoA seguito di una segnalazione, i militari si sono recati sul posto e hanno accertato la presenza di unin cemento armato in fase di realizzazione di circa 950 mq (30mx33m) in assenza dei titoli autorizzativi. L’area interessata risultava essere di proprietà di un 40enne originario di Locri. L’uomo è stato pertanto deferito all’autorità giudiziaria per violazioni in materia edilizia. L’area in questione, invece, è stata posta inpreventivo. su Il Corriere della Città.