Amici 2021: un allievo viene eliminato, la comunicazione immediata (Di martedì 12 ottobre 2021) Nelle scorse puntate di Amici di Maria De Filippi sono stati mostrati dei video in cui gli allievi della nuova edizione infrangevano le regole date dalla produzione, in particolar modo presi sono stati messi in discussione due allievi: Flaza ed Inder. Proprio quest'ultimo è stato soggetto ad un ulteriore provvedimento da parte della sua coach Anna Pettinelli, che ha preso una drastica e severa decisione. Inder delude la professoressa Anna Pettinelli: ecco le pesanti dichiarazioni Nel daytime mandato in onda il 12 ottobre 2021, la coach Anna Pettinelli ha speso parole pesanti per il cantante Inder, scelto da lei come allievo della sua squadra ad Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo ha dimostrato fin da subito una grande originalità, facendo divertire il pubblico con la sua canzone "Ho la gola secca". Nonostante ciò, la ...

