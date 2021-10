Vinci Casa lunedì 11 ottobre 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Vinci Casa lunedì 11 ottobre 2021. L’estrazione di lunedì 11/10/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, lunedì 11 ottobre ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021)11. L’estrazione di11/10/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.11...

Ultime Notizie dalla rete : Vinci Casa VinciCasa oggi 11 ottobre 2021: ecco i numeri vincenti estratti stasera VinciCasa oggi 11 ottobre 2021 . Estrazione numeri Vinci Casa: torna puntuale anche oggi, lunedì 11 ottobre 2021 , l'appuntamento con i numeri della combinazione vincente, in diretta live stasera per il concorso giornaliero VinciCasa. Il Corriere ...

Estrazione VinciCasa di oggi 11 ottobre 2021: numeri vincenti Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - - Quali numeri giocare a vinci casa stasera? Fare previsioni di gioco non è facile. Anzi ricordiamo che non vi sono regole che consentano di ...

Vincicasa a Guastalla, premio da 500mila per una casa Il Resto del Carlino Vincicasa a Guastalla, premio da 500mila per una casa Fortunata vincita a Guastalla al concorso VinciCasa della Sisal, che ha portato un premio di prima categoria, consistente in un totale di 500 mila euro, ripartiti in 200 mila euro corrisposti subito, ...

Weekend senza '5' nei due concorsi di Win for Life Vincicasa Nei concorsi n. 282, di sabato 9, e n. 283, di domenica 10 ottobre, del Win for Life Vincicasa il '5' non si vede. Continua la caccia alla prima moneta.

