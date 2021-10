Un alpinista è disperso da due giorni sul Monviso

Leggi su agi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Sono riprese le operazioni di ricerca dell'da sabato scorso sul, in provincia di Cuneo. Domenica pomeriggio, dopo che i familiari hanno denunciato il mancato rientro, l'elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato, senza esito, la zona. In mattinata l'eliambulanza dell'Emergenza sanitaria piemontese ha trasportato in quota alcune squadre per battere la montagna da terra. Le ricerche si concentrano sul versante nord-ovest della montagna, che ilavrebbe scelto per scendere in direzione del rifugio Vallanta. Collaborano all'intervento il Soccorso alpino della Guardia di finanza e i vigili del fuoco.