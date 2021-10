Twitch e oltre! Amouranth è stata bannata contemporaneamente anche da Instagram e TikTok (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il bot Twitch non affiliato che tiene traccia dei ban ha rivelato su Twitter che la popolare streamer Amouranth è stata bannata dalla piattaforma. Amouranth stessa ha confermato il ban con un tweet in cui scrive "bannata ovunque". Questo è il suo quinto ban registrato su Twitch dal 2019, con il suo precedente più recente a giugno. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il botnon affiliato che tiene traccia dei ban ha rivelato su Twitter che la popolare streamerdalla piattaforma.stessa ha confermato il ban con un tweet in cui scrive "ovunque". Questo è il suo quinto ban registrato sudal 2019, con il suo precedente più recente a giugno. Leggi altro...

