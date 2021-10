Tutti pazzi per “Jeff Koons. Shine”: successo enorme per la mostra a Palazzo Strozzi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella stagione della ripartenza gli italiani sembrano avere voglia di arte e bellezza. Lo testimonia lo straordinario successo registrato nei primi 8 giorni di apertura per la grande mostra di Palazzo Strozzi Jeff Koons. Shine. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 12.000 visitatori, che hanno avuto accesso all’esposizione consacrandola come l’evento culturale di punta del 2021 in Italia Jeff Koons. Shine: un successo assoluto a Firenze La mostra a Palazzo Strozzi si può definire al momento un successone. L’evento, infatti, ha registrato il tutto esaurito, mentre la dimensione social corona il successo con il ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella stagione della ripartenza gli italiani sembrano avere voglia di arte e bellezza. Lo testimonia lo straordinarioregistrato nei primi 8 giorni di apertura per la grandedi. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 12.000 visitatori, che hanno avuto accesso all’esposizione consacrandola come l’evento culturale di punta del 2021 in Italia: unassoluto a Firenze Lasi può definire al momento unne. L’evento, infatti, ha registrato il tutto esaurito, mentre la dimensione social corona ilcon il ...

