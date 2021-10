Terza dose, Oms: “A over 60 dopo vaccini cinesi e a immunodepressi” (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Terza dose di vaccino anti-Covid? Per gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità è raccomandabile farla per le persone moderatamente e gravemente immunocompromesse – come dose aggiuntiva di tutti i vaccini che sono nell’elenco per l’uso di emergenza (Eul) dell’Organizzazione mondiale della sanità – e dovrebbe essere offerta alle persone dai 60 anni in su vaccinate con i vaccini inattivati cinesi Sinovac e Sinopharm. E’ quanto indica il Gruppo strategico di esperti (Sage) dell’Oms sulle vaccinazioni. Il Sage ha raccomandato per tutti i vaccini la dose addizionale agli immunodepressi “poiché queste persone hanno meno probabilità di rispondere adeguatamente alla vaccinazione dopo una serie primaria ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ladi vaccino anti-Covid? Per gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità è raccomandabile farla per le persone moderatamente e gravemente immunocompromesse – comeaggiuntiva di tutti iche sono nell’elenco per l’uso di emergenza (Eul) dell’Organizzazione mondiale della sanità – e dovrebbe essere offerta alle persone dai 60 anni in su vaccinate con iinattivatiSinovac e Sinopharm. E’ quanto indica il Gruppo strategico di esperti (Sage) dell’Oms sulle vaccinazioni. Il Sage ha raccomandato per tutti ilaaddizionale agli“poiché queste persone hanno meno probabilità di rispondere adeguatamente alla vaccinazioneuna serie primaria ...

Advertising

EugenioGiani : Sono aperte da oggi le prenotazioni della terza dose sul portale - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 1.516 i positivi individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 2.278. Sono invece 34 le vitti… - RobertoBurioni : Ci sono 13 milioni di dosi di vaccino nei frigoriferi. Datemi retta, terza dose subito a TUTTI i sanitari. Se inizi… - paolasoriani53 : RT @MinervaMcGrani1: Oggi in Lombardia terza dose per il personale sanitario…loro sono sempre avanti…anche per il numero di morti! ?? #11ott… - pomi_v : RT @RegioneER: #Vaccinazioni anti-#Covid, terza dose: indicazioni alle #Ausl anche per il personale sanitario e tutti gli over 60. Oggi al… -