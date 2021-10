Su TikTok, milioni di views a video no vax accessibili anche a minori di 9 anni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fake news sui vaccini, teorie fasulle sul covid-19: il complottismo viaggia su TikTok, in video di pochi secondi che hanno raccolto milioni di visualizzazioni, raggiungendo anche un pubblico di giovanissimi, minori di 13 anni. Lo scrive il Guardian, che riporta la segnalazione di NewsGuard, organizzazione che vuole combattere la disinformazione online. NewsGuard ha reso noto il suo report a giugno, informando il governo del Regno Unito e l’Oms. Nonostante questo, gli account e i filmati che scoraggiano la vaccinazione non sono state rimosse dalla piattaforma. Il report è l’ennesimo dito puntato contro i social, nei giorni in cui Instagram è sotto accusa, per aver danneggiato gli adolescenti. Secondo quanto segnalato, anche bambini di 9 anni hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fake news sui vaccini, teorie fasulle sul covid-19: il complottismo viaggia su, indi pochi secondi che hanno raccoltodi visualizzazioni, raggiungendoun pubblico di giovanissimi,di 13. Lo scrive il Guardian, che riporta la segnalazione di NewsGuard, organizzazione che vuole combattere la disinformazione online. NewsGuard ha reso noto il suo report a giugno, informando il governo del Regno Unito e l’Oms. Nonostante questo, gli account e i filmati che scoraggiano la vaccinazione non sono state rimosse dalla piattaforma. Il report è l’ennesimo dito puntato contro i social, nei giorni in cui Instagram è sotto accusa, per aver danneggiato gli adolescenti. Secondo quanto segnalato,bambini di 9hanno ...

Advertising

_bufale_ : Su TikTok, milioni di views a video no vax accessibili anche a minori di 9 anni - HuffPostItalia : Su TikTok, milioni di views a video no vax accessibili anche a minori di 9 anni - maviiiiaaaaaa : RT @italianarmyfam_: ??”Danger” è stata aggiunta ai brani virali di TikTok dopo essere stata usata per un trend. Ha guadagnato più di 4000 v… - SARANGK00 : RT @italianarmyfam_: ??”Danger” è stata aggiunta ai brani virali di TikTok dopo essere stata usata per un trend. Ha guadagnato più di 4000 v… - aurysoonykookie : RT @italianarmyfam_: ??”Danger” è stata aggiunta ai brani virali di TikTok dopo essere stata usata per un trend. Ha guadagnato più di 4000 v… -