Sciopero generale. Usb: un milione di partecipanti, 100mila in piazza. Disagi nei trasporti (Di lunedì 11 ottobre 2021) La protesta, partita dal settore trasporti, ha coinvolto anche altri comparti, come quello scolastico. L'Unione sindacale di Base punta il dito contro "il governo Draghi fedele esecutore dei voleri di Confindustria e della UE". A Piacenza bloccato centro Amazon. Alitalia cancella 127 voli

