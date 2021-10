Schilirò, sospesa vicequestore no Green Pass. Lei: «Punire gli agenti che hanno picchiato i manifestanti a Roma» (Di martedì 12 ottobre 2021) Alessandra Schilirò, la vicequestore no Green Pass, sospesa dal servizio: il provvedimento cautelare, notificato oggi, è stato emesso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza -... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 ottobre 2021) Alessandra, lanodal servizio: il provvedimento cautelare, notificato oggi, è stato emesso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza -...

Advertising

VittorioSgarbi : Sospesa la Schilirò, funzionaria integerrima; restano in servizio, invece, i picchiatori (ancora senza nome e cogno… - TgLa7 : E' stata sospesa la vicequestore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazion… - fanpage : Sospesa in via cautelativa dal servizio e dalle funzioni, la vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò - silvanhoe : RT @GiancarloDeRisi: Arriva la sospensione per la vicequestore #NoGreenPass Schilirò 'Non vedevano l’ora di dare la notizia...Ma sarò sospe… - nonstop9981 : Poliziotta no green pass, sospesa la vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò. -

Ultime Notizie dalla rete : Schilirò sospesa Sospesa dalla polizia la vice - questore No - Green pass Alessandra Schilirò Nunzia Alessandra Schilirò, vice questore aggiunta di Roma della Criminalpol, è tronata a far parlare di sè: è stata sospesa. La vicequestore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei No Green pass a San Giovanni a Roma, è stata sospesa. Il provvedimento le è stato ...

La vicequestore Schilirò, sospesa, denuncia: "Avevo avvertito sui rischi nella manifestazione no green pass" ... 'in via cautelativa' nel frattempo è stata sospesa dal servizio , era stata nominata dirigente del neonato sindacato Cosap. Ed è nel ruolo di 'sindacalista', che stavolta la Schilirò commenta quanto ...

Calcio: Serie A, Milan, Atalanta e Juve in Champions, Napoli in Europa League Affaritaliani.it Nunzia Alessandra, vice questore aggiunta di Roma della Criminalpol, è tronata a far parlare di sè: è stata. La vicequestore Alessandra, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei No Green pass a San Giovanni a Roma, è stata. Il provvedimento le è stato ...... 'in via cautelativa' nel frattempo è statadal servizio , era stata nominata dirigente del neonato sindacato Cosap. Ed è nel ruolo di 'sindacalista', che stavolta lacommenta quanto ...