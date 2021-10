Salvini: “L’assalto alla Cgil delinquenza, non un atto politico” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Noi condanniamo sempre qualunque tipo di violenza, visto che ne siamo vittime quasi settimanalmente. La violenza non è mai giustificata e non è mai la soluzione, né da sinistra né da destra”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un incontro con i cittadini a Torrevecchia a Roma, commentando L’assalto alla sede della Cgil a Roma di sabato 9 ottobre. sfe/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Noi condanniamo sempre qualunque tipo di violenza, visto che ne siamo vittime quasi settimanalmente. La violenza non è mai giustificata e non è mai la soluzione, né da sinistra né da destra”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine di un incontro con i cittadini a Torrevecchia a Roma, commentandosede dellaa Roma di sabato 9 ottobre. sfe/sat/gtr su Il Corriere della Città.

